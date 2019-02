BIRTHS

Matamoros: Born to Kerra Johnson and Santiago Matamoros, Pueblo, a daughter, Feb. 18 at Parkview Medical Center.

Mino: Born to Brianne Kochevar, Pueblo, a son, Feb. 18 at Parkview Medical Center.

Ulibarri: Born to Brandyann Thomas and Santiago Ulibarri, Pueblo, a daughter, Feb. 18 at Parkview Medical Center.

DEATHS

PUEBLO

Feb. 18

Taylor: Dwight M. Taylor, 81. Roselawn.

Feb. 16

Steward: LeAnn Violaann Steward, 36. Imperial.

LA JUNTA

Perez: Jose Flores Perez, 76, La Junta, Feb. 19. Peacock-Larsen, La Junta.



Torrez: Robert Miguel Torrez, 58, La Junta, Feb. 18. Peacock-Larsen, La Junta.

LAMAR

Demas: George Demas, 87, Lamar, Feb. 17. Peacock, Lamar.

Lucero: Timothy L. "Tim" Lucero, 55, Lamar, Feb. 19. Peacock, Lamar.

Price: Donita Price, 83, Lamar, Feb. 19. Peacock, Lamar.

WALSENBURG

Lenzini: Janice Elaine Lenzini, 93, Walsenburg, Feb. 13. Boies-Ortega, Walsenburg.