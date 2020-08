DISTINCTION

Juniors: Cooper Ross Brown, 4.29 GPA; Kaylee Danae Esgar, 4.5 GPA; Terry Lee Fikan III, 4.29 GPA; Lawrence Daniel Indgjer II, 4.0 GPA; Eva Lorraine Kirkland, 4.0 GPA; Jolee Shay Ortiz, 4.43 GPA; Chloe Hope Richardson, 4.29 GPA; Morgan Joy Voss, 4.67 GPA

Sophomores: Sophie Rene Adamson, 4.14 GPA; Sydney Jo Adamson, 4.14 GPA; Morgan Paige Elarton, 4.14 GPA; William Robert Fikan, 4.0 GPA; Mason James Henderson, 4.29 GPA; Schon Michael Moore, 4.14 GPA; Joshua Todd Newitt, 4.0 GPA; Clarissa Cherie Peterson, 4.14 GPA; Laila Averil Shifflet, 4.14 GPA

Freshmen: Harlee Rae Aggson, 4.0 GPA; Amelia May Burbidge, 4.0 GPA; Cole Daniel Cooper, 4.0 GPA; Carson David Henderson, 4.0 GPA; Paige Erin Hyatt, 4.0 GPA; Zebadiah Thomas Laca, 4.0 GPA; Carter Jamyson Milne, 4.0 GPA; Rachel Laura Moats, 4.0 GPA; Olivia Lee Monack, 4.0 GPA; Brianna Marie Prichard, 4.0 GPA; Caitlyn Desiree Proctor, 4.0 GPA; Dillon Allen Robertshaw, 4.0 GPA; Kaitlyn Rose Taylor, 4.0 GPA;

ACADEMIC

Juniors: Jaylee Skye Alvarado, 3.67 GPA; Conner Michael Anglin, 3.71 GPA; Alessa Marie Baker, 3.71 GPA; Genevieve Lorraine Ballard, 3.6 GPA; Alicia Elena Caughfield, 3.71 GPA; Kaydee Nicole Dodge, 3.67 GPA; Joshua Matthew Garner, 3.6 GPA; Rebbecca Lynn Lopez, 3.71 GPA;

Sophomores: Kimie Charity Amaya, 3.71 GPA; Micah Benjamin DiMatteo, 3.71 GPA; Chance Nicholas Donlon, 3.71 GPA; Nathan Eugene Fox 3.71 GPA; Gunther William Hobbs, 3.83 GPA; Arianna Cecilia Maldonado, 3.86 GPA; Samuel David Martinez, 3.86 GPA; Nalani Isidonia Oili, 3.71 GPA; Gracie Isabel Pfalmer, 3.86 GPA;

Freshmen: Gianna Jasna Baker, 3.86 GPA; Elyssa Jean Fields, 3.71 GPA; Katelynn Brooke Frick, 3.71 GPA; Sydney Estelle Griffith, 3.86 GPA; Madison Fae Henson 3.71 GPA; Carissa Lynn Rains, 3.71 GPA

HONOR

Juniors: Michael Isaiah Atencio, 3.57 GPA; Hannah Noel Dawson, 3.29 GPA; Katie Lillian Kirkland, 3.33 GPA; Caleb Ryan Maglietto, 3.57 GPA; Shylah Darlene Marquez, 3.57 GPA; Morgan Kay Monack, 3.5 GPA; Havilah Shalom Pitzer, 3.43 GPA; Hayden Eugene Polk, 3.29 GPA; Aurora Jade Dionisia Ramos, 3.57 GPA; Hope Ann Schmidt-Maul, 3.57 GPA; Tess Mikyna Zupancic, 3.4 GPA

Sophomores: Brock James Brenz, 3.57 GPA; Samuel Phillip Chianelli, 3.43 GPA; Nathan James Gerig, 3.43 GPA: Christina Emily Paris Kirkland, 3.43 GPA; Jocelyn Geraux Kirkland, 3.29 GPA; Haven Nichole Nelson, 3.57 GPA; Ashlyn Belle Reilly, 3.29 GPA; Jackson Carl Scott, 3.57 GPA

Freshmen: Markus Joeseph Anglin, 3.57 GPA; Aspen Leigh Armstrong, 3.29 GPA; Alyea Raylynn Conover, 3.57 GPA; Ava Hope Gemmell, 3.43 GPA; Jamara Anne Hanson, 3.43 GPA; Morgan Michelle Hines, 3.29 GPA; Caleb Andrew Hurne, 3.57 GPA; Elijah Creed Perez Jr, 3.43 GPA; Gage Michael Showers, 3.33 GPA

