DEATHS

PUEBLO

August 17, 2020

Kramer: Donald Joseph Kramer, 90. Imperial.

Martin: George W. Martin Sr., 92. T.G. McCarthy.

Aug. 16, 2020

Anaya: Shirley Colleen Anaya, 84. Imperial.

Chavez: Gloria Chavez, 64. Romero.

Aug. 15, 2020

Burney: Donna L.Burney, 83. Montgomery & Steward.

Culunga: Rodolfo Gutierrez Culunga, 34. Imperial.

Vigil: Lawrence Vigil, 62. Imperial.

Aug. 14, 2020

Patrick: Donna Marie Widger Patrick, 74. Imperial.

Walker: Barbara Jewel Walker, 80. Montgomery & Steward.

August, 10, 2020

Lee: Kenneth Lee, 64. Imperial.

May 23, 2020

Herrera: Louise Herrera, 60. Imperial.

SUPERIOR

Herrera: Jolynn Herrera, 27, of Superior, formerly of Pueblo, Aug. 8, 2020. Romero.

WENTZVILLE, MISSOURI

McMillen: James Arthur "Jim" McMillen, 85, of Wentzville, Missouri, formerly of Pueblo, Aug. 6, 2020. Montgomery & Steward, Pueblo.