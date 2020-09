DEATHS

PUEBLO

Sept. 19, 2020

Martinez: Martha Joan Elsie Martinez, 86. Imperial.

Thompson: John R. Thompson, 69. Roselawn.

Sept. 13, 2020

Maldonado: Victoria "Vicki" Maldonado, 87. Romero.

Sept. 12, 2020

Lopez: AnnaMarie Lopez, 43. Romero.

Aug. 6, 2020

Bard: Marie Antonieta "Toni" Bard, 87. T.G. McCarthy.

CANON CITY

Packard: Donald T. Packard, 91, Canon City, Sept. 19, 2020. Holt, Canon City.

COLORADO SPRINGS

Gonzales: Patrick John Gonzales, 56, Colorado Springs, formerly of Pueblo, Sept. 15, 2020. The Springs Funeral Services, Colorado Springs.

PUEBLO WEST

Mark: Matthew Lee Mark, 31, Pueblo West, Sept. 18, 2020. Montgomery & Steward, Pueblo.

YUKON, OKLAHOMA

Anderson: Everett Milton Anderson, 82, Yukon, Oklahoma, formerly of Pueblo and Denver, Sept. 13, 2020. Affordable Cremation Service, Oklahoma City, Oklahoma.